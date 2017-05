Herzschlagfinale fÃ¼r Ried – Rapid als ZÃ¼nglein an der Waage

Ried hat durch den 2:0-Sieg in Altach am Donnerstag wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt geschöpft, der aber wohl nur dann gelingt, wenn die Innviertler gegen Mattersburg gewinnen und St. Pölten im Allianz Stadion gegen Rapid verliert. Bei einem Remis der Niederösterreicher in Wien wäre ein Sieg mit vier Toren Differenz nötig.

“Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel zuhause gewinnen”, betonte Chabbi. “Wir haben in diesem Quartal jetzt zwölf Punkte geholt, nur gegen die Top-Mannschaften Austria und Sturm auswärts verloren. Wenn wir am Sonntag so weitermachen, bin ich überzeugt, dass wir in der Bundesliga bleiben.”

Auch Rapid steht vor einem delikaten Saison-Abschluss. Im Heimspiel gegen St. Pölten geht es um einen siegreichen Meisterschafts-Abschied von den eigenen Fans, möglicherweise noch um Endrang fünf und vor allem darum, nicht wettbewerbsverzerrend in den Abstiegskampf einzugreifen. Allerdings steigt am kommenden Donnerstag das Cupfinale gegen Salzburg, für das Kräfte gespart werden müssen. Im Hinblick darauf kündigte Trainer Goran Djuricin an, einige Stammspieler gegen St. Pölten pausieren zu lassen.

St. Pölten-Trainer Jochen Fallmann bastelt derweil an der Taktik, wie seine Mannschaft ungeschlagen aus Wien-Hütteldorf herauskommt. “Wir müssen gut in die Zweikämpfe finden, Rapid ein unangenehmes Spiel bieten und mit Konter ein Ausrufezeichen setzen.” Im Endeffekt werde der Willen entscheidend sein. “Ich glaube nicht, dass die Partie durch taktische Raffinessen entschieden wird, sondern durch die Einstellung”, vermutete Fallmann.

Den eigenen Bundesliga-Punkterekord hat Meister Salzburg im letzten Saisonspiel – zugleich die Generalprobe für das Cupfinale gegen Rapid am 1. Juni – im Visier. Ein Heimsieg gegen Altach würde das Konto auf 81 Zähler schrauben, womit die Salzburger Bestmarke von 80 Punkten aus der Saison 2013/14 fallen würde. Die Gäste aus Vorarlberg wollen sich unter dem neuen, alten Interimscoach Werner Grabherr nach dem schwachen Frühjahr zumindest ein wenig rehabilitieren. Im Frühjahr holte der einstige Tabellenführer in 15 Spielen lediglich zwei Siege bei acht Niederlagen, zuletzt waren es zehn Partien ohne Dreipunkter.

Ohne ein Stamm-Trio verteidigt die Wiener Austria im letzten Saisonauftritt bei der Admira Platz zwei. Bei einer Niederlage droht das Abrutschen hinter Sturm an die dritte Stelle und damit eine etwas ungünstigere Ausgangssituation in der Europa-League-Quali. Die Wiener müssen allerdings mit Gegenwehr rechnen. Schließlich steht für die Admira noch Rang fünf auf dem Spiel. “Wir sind auf Platz zwei und haben es in der Hand. Wir werden uns top vorbereiten auf Sonntag. Wir wollen unser Spiel gewinnen. Wenn wir unsere Leistung bringen, dann haben wir definitiv auch die Chance dazu”, meinte dazu Austria-Coach Thorsten Fink.

Auch Sturm Graz steht vor einem entscheidenden letzten Spiel. Wollen die Steirer die Saison als Vizemeister hinter Red Bull Salzburg abschließen, müssen sie beim Wolfsberger AC das Fernduell mit der punktgleichen Austria gewinnen. Es wäre für Sturm der größte Erfolg seit dem Titel 2010/11. “Das wird ein spannendes Finish”, sagte Keeper Christian Gratzei. Die Kärntner wollen sich den bisher guten Endspurt aber nicht ausgerechnet in der letzten Runde verderben lassen. Gegen die Austria hatten die “Wölfe” am vorigen Wochenende mit 2:1 gewonnen, in St. Pölten verschaffte am Donnerstag ein 1:1-Remis Gewissheit über den Klassenerhalt.

