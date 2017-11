Herzog in Stavanger über 500 m Sechste

Nach Platz drei im ersten Rennen über 500 m beim Weltcup der Eisschnellläufer in Stavanger hat es für Vanessa Herzog am Samstag im zweiten zu Rang sechs gereicht. Die 22-Jährige unterlag im direkten Duell der Russin Angelina Golikowa, die sie am Vortag noch besiegt hatte. Es gewann erneut die Japanerin Nao Kodaira.

Mit der Zeit von 38,10 Sekunden fehlten Herzog 15 Hundertstel auf das Stockerl. “Ich bin leider technisch nicht sauber gelaufen und habe ein paar kleine Fehler eingebaut. Das sind ein paar Zehntel gewesen.” Insgesamt könne sie mit den Ergebnissen in Stavanger sehr zufrieden sein. Am Samstagabend war sie noch über die 1.500 Meter am Start, wollte den Lauf als Training nützen.

Ergebnisse Weltcup Stavanger vom Samstag – 500 m Damen: 1. Nao Kodaira (JPN) 37,07 Sekunden – 2. Angelina Golikowa (RUS) 37,85 – 3. Lee Sang-hwa (KOR) 37,95. Weiter: 6. Vanessa Herzog (AUT) 38,10; Weltcupstand 500 m (nach 4 von 12 Bewerben): 1. Kodaira 400 Punkte – 2. Lee 270 – 3. Herzog 235