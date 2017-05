Herzlich willkommen im Generationenhaus

Altach.(loa) Einzigartig in Vorarlberg ist das „Mäeutische Pflegemodell. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Beziehungen. Mäeutik heißt auch “erlebensorientierte Pflege”.

„Alle Mitarbeiter im Haus versuchen sich immer besser in die Lebenswelt der BewohnerInnen einzufühlen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sie in die individuelle Pflege einzubeziehen. Biographiearbeit ist ein unerlässlicher Bestandteil des mäeutischen Pflegemodells“, so Pflegedienstleitung Christine Sila. „So gestalten wir – BewohnerInnen, Angehörige und MitarbeiterInnen – gemeinsam ein familiäres Umfeld, in dem Leben und Arbeiten in Geborgenheit und Zufriedenheit möglich ist“, erklärt sie. Damit dieses Pflegemodell gut eingeführt und umgesetzt werden kann, wurden alle Mitarbeiter geschult.

Eine weitere Besonderheit ist die integrierte Volksschulklasse. Ganz selbstverständlich springen und laufen die Kinder durch das Erdgeschoß. Hier gibt es keinerlei Berührungsängsten das Miteinander von Jung und Alt ist selbstverständlich. Und jeden Freitag kommen die Kinder um gemeinsam mit den Bewohnern um zu backen, kochen, basteln oder singen.„Das macht Spaß mit den Bewohner, wir spielen auch Mensch ärgere dich nicht, uns suchen Tiere die mit A, B, C…..beginnen“, erzählt Ilias.

Im Sozialzentrum befinden sich außerdem der Kindergarten und die Kinderbetreuung und der Jugendtreff. „Menschen zwischen eineinhalb und 97 gehen bei uns tagtäglich ein und aus und machen unser Generationshaus so richtig lebendig“, freut sich Sila.