Herzlich willkommen hieß es beim Abschlusskonzert des Jugendblasorchesters der Bürgermusik Götzis 1824

Götzis.(loa) Das Konzert der Jungmusik für Eltern, Geschwister und Verwandte, unter der Leitung von Jan Ströhle startete pünktlich um 19:00 Uhr. Obmann Alexander Huber führte durch das Programm und lobte die Jungmusikanten für die tollen Leistungen im vergangen Musikjahr.

Auch das Engagement des „Jugendteams“ wurde lobend erwähnt. Bei den Eltern bedankte sich Huber dass sie die Kinder zu Aufritten und Proben fahren, Kuchen backen und vieles mehr.

in diesem feierlichen Rahmen wurden an folgende Jungmusikanten die Leistungsabzeichen übergeben: Jonas Ströhle (Schlagzeug und Klavier) Bronze mit Auszeichnung, Lena Schön (Saxophon) Juniorleistungsabzeichen, Pauline Ender (Trompete) Bronze mit Auszeichnung und Tabea Peschl (Horn) Juniorleistungsabzeichen.

Highlights war dieses Jahr sicher der Auftritt im Europapark, aber auch mit dem Faschingskonzert oder dem Dämmerschoppen erfreuten die jungen Musiker das Publikum.

Die nächsten Auftrittstermine des JBO sind am 01. July im Schwimmbad Götzis und am 8.July beim Sommerfest in Hohenems.