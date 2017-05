Herzerwärmend: Familie von Nicky Hayden bedankt sich für die Anteilnahme

Ich möchte mich stellvertretend für die gesamte Hayden-Familie und Nickys Verlobter Jackie bei allen für ihre unterstützenden Botschaften bedanken. Es hat uns sehr geholfen, zu sehen, dass Nicky die Leben von so vielen Menschen positiv berührt hat.”

Tommy Hayden: “Wir werden ihn schrecklich vermissen”

“Obwohl dies eine sehr traurige Zeit ist, hätten wir gerne, dass alle Nicky zu seinen glücklichsten Momenten in Erinnerung behalten – im Sattel eines Motorrads. Schon als Kind habe Nicky davon geträumt, professioneller Rennfahrer zu werden. “Das hat er nicht nur erreicht, sondern überdies die Spitze dieses Sports erklommen, indem er Weltmeister wurde. Wir sind alle unfassbar stolz darauf”, teilt Tommy Hayden am Dienstag mit. “Über diese ‘öffentlichen’ Erinnerungen hinaus, haben wir alle viele großartige und glückliche Erinnerungen an Nicky bei uns zu Hause in Kentucky, im Herzen seiner Familie. Wir werden ihn schrecklich vermissen.”

Familie hofft auf rasche Überführung in die USA

Jetzt möchte die Familie den Verstorbenen so schnell wie möglich in die USA überführen lassen. “Es ist uns wichtig, uns bei all den Beteiligten im Krankenhaus für ihre unglaubliche Unterstützung zu bedanken. Es war ein großer Trost für uns alle. Wir hoffen, dass wir Nicky mit der Unterstützung der Behörden schnell nach Hause holen können.“