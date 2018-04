Hervorragende Premiere – Theaterbühne wurde zum Kriegsschauplatz

Brisantes Thema „Erster Weltkrieg“

Bei der Premiere des von Josef Anton Meusburger geschriebenen Theaterstück „Broses Vere, ein Dorf im Krieg“ war kein einziger Platz frei geblieben, der Gebhard-Wölfle-Saal war restlos ausverkauft. Der Bizauer Theaterverein hatte in vier Akten die Kriegswirren in der Zeit des ersten Weltkriegs eindrucksvoll auf die Bühne gebracht. Unter der Regie von Stefan Pohl wurde der Theaterraum neu definiert und das Publikum wurde Teil der Inszenierung. Mit Jubel auf dem Dorfplatz, Kriegs-Propaganda und euphorischen feiern des Kriegsbeginns setzten sich die Darstellerinnen und Darsteller des Theatervereins in Szene. In der Amtstube zeigten Wilfried Nardin als Vorsteher, Reinhard Metzler als Gemeinderat und Richard Moosbrugger als Dorflehrer das selbstzerstörerisches Pflichtbewusstsein und die unverständliche Grausamkeit der Kriegsbürokratie. Kämpfe, Verletzte und Tote, Lebensmittelknappheit und Heimweh plagte die Soldaten an der italienischen Front. Christina Metzler, in der Rolle der Vorstehertochter Frida, vermittelte das schwere Schicksal der alleingelassenen Frauen, die harte Arbeit und den Kampf des Überlebens, in ihrem Fall in einem Vorsäß in Bizau.