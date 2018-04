Hervorragende Leistungen bei Schul Olympics

Der wichtigste Wettkampf des österreichischen Schulturnens fand dieser Tage in Vorarlberg statt: 220 Landessiegerinnen und -sieger im Gerätturnen wetteiferten in ihren Klassenteams beim "Schul Olympics"-Bundesfinale um die österreichischen Meistertitel.

Landtagspräsident Harald Sonderegger überreichte den Jungsportlern die Medaillen und gratulierte zu den gezeigten Leistungen. Er freut sich darüber, dass Vorarlberg nach wie vor insgesamt am erfolgreichsten ist.

In Wolfurt startberechtigt waren die Landesmeisterinnen und -meister der 7. bzw. 8. Schulstufen bei Mädchen und Burschen, jeweils aufgeteilt auf Schulen mit und ohne sportlichem Schwerpunkt. Die Bewerbe wurden nach dem Turn10-Programm ausgetragen, dem österreichischen Vereins- und Hobby-Wettkampfprogramm im Gerätturnen (seit 2010 auch im Schulsport aufgenommen).

Die Turnsport-Hochburg Vorarlberg hatte die Turn10-Schul-Medaillenbilanz vor dem Wettkampf mit 5x Gold vor Oberösterreich (2x Gold) deutlich angeführt. Auch wenn heuer kein Sieg, sondern nur die meisten Medaillen für das Ländle dazu kamen, bleibt Vorarlberg weiterhin das Nr. 1-Bundesland, seit das Turn10-Programm 2010 in den Schulen eingeführt wurde.

Breites Leistungsspektrum

Das sportliche Leistungsspektrum ging beim Schul-Olympics-Turn10-Bundesfinale quer durch. Es hatten sowohl Mädchen und Burschen die Qualifikation geschafft, die nur in der Schule das Geräteturnen üben. Ebenso waren solche dabei, die auf Turn10-Vereinsebene trainieren, bis hin zu jungen Kunstturn-Spitzensport-Zukunftshoffnungen, die ihre Klassenteams entsprechend maßgeblich verstärkt hatten. Zwei von ihnen, die Vorarlbergerinnen Ceren Kaya und Christina Wegscheider, nehmen kommenden Samstag in der österreichischen Juniorinnen-Nationalmannschaft beim Austrian Team Open mit 13 Nationen in Linz teil.