Herrmann zieht Bilanz der Kontrollen an Österreichs Grenze

Acht Monate nach der Einführung von verstärkten Kontrollen durch bayerische Polizisten an der Grenze zu Österreich will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine erste Bilanz ziehen. Dazu will er mit dem Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, am Donnerstag die Kontrollstelle “Schwarzbach” an der Autobahn A8 zwischen Salzburg und München besuchen.