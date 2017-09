Herrlicher Badetag für Hunde

Spätsommerliche Temperaturen und Badewetter lockten am Samstag, 23. September zahlreiche Hunde und ihre Besitzer an den beliebten Naturbadesee. Einmal im Jahr gehört das Naturbad Untere Au ganz den zottigen Vierbeinern, die mit der ganzen Familie einen schönen Badetag am See erleben können: Das Frisbee vom Herrchen aus dem See fischen, andere Hunde kennenlernen und mit ihnen in und um den See trollen, jede Menge Spiel und Spaß erleben, ohne dabei Badegäste zu stören.

Spaß am See

Wer ganz mutig war, konnte freilich auch noch einen Sprung in den erfrischenden See wagen, der aber schon deutlich unter einladenden Badetemperaturen lag. Im Rahmen des Hundebadetages hatten auch alle interessierten Gäste ab 12 Jahren Gelegenheit, den „Joopper“ zu testen. Das neuartige Gefährt wirkt wie eine Mischung aus Fahrrad, Tretboot und Traktor und bot Groß und Klein ein neuartiges Fahrerlebnis auf dem See.

Alles für Bello

Da auch der Kiosk geöffnet war, stand einem entspannten Badetag mit dem besten Freund des Menschen nichts im Wege. Nach vergnügten Stunden rund um den See konnten Hundebesitzer am Stand von Jennifer Vogt vom Hundesalon „Für alle Felle“ vom Fressnapf bis zum Hundeshampoo allerlei Schönes für ihre Vierbeiner erwerben. Geschäftsführer Markus Burtscher konnte zahlreiche Gäste mit ihren Hunden begüßen.