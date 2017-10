Herrlich herbstlich am Dorfmarkt

Göfis Ausgelassene Stimmung, Sonnenschein und buntes Markttreiben im Dorfzentrum von Göfis. Der heurige Herbstmarkt überzeugte wieder mit seiner Vielfalt: 30 Marktstände boten kreatives Handwerk und Produkte aus Garten und Küche, Köstlichkeiten zum Essen und Trinken sowie zahlreiche Service-

angebote wie Krauthobeln und Messer- und Scherenschleifen. Ein Höhepunkt war auch die Verlosung „RADIUS Fahrradwettbewerb“ und „Schick dein Auto in den Urlaub“ des Energieinstituts Vorarlberg.

Gerade für jüngere Besucher wurde der Tag zum Fest: Am Vormittag startete das Kinderprogramm mit Irmgard Grasser ein Märchenspiel und anschließendem Basteln im Gemeindekeller. Am Nachmittag gab es eine spannende Lesestunde in der bugo. Den Abschluss bildete das Theaterstück Pinocchio der Kindertheatergruppe Seifenblasen im Zelt vor dem Vereinshaus. ETU