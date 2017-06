Herrenloser Betonmischer prallte gegen Stromverteiler

Ein Betonmischer hat sich am Dienstag in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) selbstständig gemacht und ist rund 30 Meter über ein Feld gerollt. Laut Polizeiangaben überquerte der Lkw auf Höhe der dortigen Tourismusschule die Gemeindestraße und durchbrach den Zaun an der Grundstücksmauer, ehe er gegen einen Stromverteiler prallte und zu stehen kam. Verletzt wurde niemand.

Sowohl das Betonmischfahrzeug, als auch das Gebäude wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens stand vorerst nicht fest. Warum sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hatte, war vorerst unklar. Zu dem Unfall war es kurz vor 10.30 Uhr gekommen. (APA)