Herren-Chef zur Olympia-Nominierung: "Geht um Podestplätze"

Andreas Puelacher hat den Wunsch von Jürgen Kriechbaum registriert, dass dieser mit einer 12:10-Quote zu den Olympischen Spielen nach Südkorea reisen möchte. Beide Rennsportleiter der österreichischen Alpinskiteams hätten gerne die zahlenmäßige Überzahl und damit mehr Spielraum bei der Aufstellung in Pyeongchang. Herren-Chef Puelacher meinte in Wengen, dass es letztlich um Podestplätze gehe.

Ein Fragezeichen steht hinter Riesentorlauf-Spezialist Philipp Schörghofer, der wegen Knieproblemen noch kein Rennen bestritten hat und erst in Garmisch einsteigen will. Stefan Brennsteiner beispielsweise stünde Gewehr bei Fuß, so die Herren ein 12er-Kontingent erhalten.

Die Alpinherren sind in der glücklichen Position, dass am 28. Jänner mit dem Riesentorlauf in Garmisch-Partenkirchen das letzte relevante Rennen vor Olympia angesetzt ist (folgt nur noch City Event in Stockholm), an diesem Tag muss die namentliche Nennung beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erfolgen. Die Damen indes fahren noch bis zum 4. Februar, ehe es nach Asien geht. “Das finde ich sehr schwierig. Wenn eine Athletin nach der Nominierung noch ein Podest fährt, was macht man dann? Das ist Nonsens, muss ich ehrlich sagen”, meinte Puelacher zur Rennansetzung.