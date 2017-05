Heroin nach Wien geschmuggelt: Viereinhalb Jahre Haft

Der Angeklagte transportierte 17 Kilogramm Heroin - © APA (Archiv)

Für zehn Schmuggelfahrten in die Niederlande ist ein Drogenkurier am Montag im Wiener Landesgericht für Strafsachen zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 57-Jährige hatte zwischen Mai und November 2016 insgesamt 17 Kilogramm Heroin und 250 Gramm Kokain in die Bundeshauptstadt transportiert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.