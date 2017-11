Hermann Nitsch und Karlheinz Essl im Talk

Zwei namhafte Proponenten der österreichischen Kunstszene haben sich am Samstagnachmittag im Nitsch Museum in Mistelbach beim Gedankenaustausch zuhören lassen: In der Reihe "Nitsch trifft..." reflektierten "Hausherr" Hermann Nitsch (79) und Kunstsammler Karlheinz Essl (78) über Kunst, Religion, Musik und ideelle Werte - und fanden dabei im philosophischen Small Talk viel Übereinstimmung.

Eine Karaffe mit Wasser vor Essl, der obligate Doppler vor Nitsch – allein das Setting der Getränke auf dem Tisch zeugte von unterschiedlichen Gepflogenheiten des “Kärntner Protestanten” und des “Weinviertler Barock-Buddhisten”. So bezeichnete Moderator Michael Fleischhacker die beiden seit Jahrzehnten befreundeten Gesprächspartner und versuchte gleich eingangs, einen Zusammenhang zwischen Kunst und Religion herzustellen: Beide trinken wie Pferde aus der selben Quelle, doch sei die Kunst ein Rennpferd, die Religion hingegen ein Ackergaul.

Dieser Metapher wollten die zwei Herren nicht recht folgen. Für Essl ist Religion in den Genen des Menschen verankert, um den Dualismus der “zwei Seelen in der Brust” auszutarieren. Kunst hingegen verkünde keine Heilsbotschaften und wolle auch keine Erlöserfunktion ausüben. Nitsch wiederum fühlt sich dem Pantheismus nahe und sucht die Essenz des Daseins über Form und Gestaltung zu finden: “Das ist mein Lebenselixier.” Woran er glaube: “Ich glaube an die Tatsache, dass ich bin.” Was aber ist Kunst eigentlich? Nitsch kapituliert vor dieser uralten Frage: “Ich weiß es nicht.”

Und so philosophierten zwei freundliche Menschen kaum kontroversiell über Sein und Nichtsein, selbst die wenigen Unterschiede schrieb Nitsch dem unterschiedlichen Sprachgebrauch zu. Überhaupt misstraue er der Sprache, erklärte der Künstler, und empfinde insbesondere eine wachsende Aversion gegenüber Presse und Journalismus, da “von allen Seiten gelogen” werde.

In konkrete Details ging es auch hier nicht, und so erschöpfte sich die Quintessenz der Begegnung – von Moderator Fleischhacker trefflich als “Hochamt der Unzulänglichkeiten” charakterisiert – schließlich in gegenseitiger Dankbarkeitsbezeugung für die langjährige Verbundenheit. Das nächste Künstlergespräch folgt am Sonntag, 19. November, wenn Nitsch den Schriftsteller und Weggefährten Gerhard Jaschke nach Mistelbach einlädt.