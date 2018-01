Hermann Maier stichelt gegen Marcel Hirscher

In Kitzbühel kann Marcel Hirscher den Rekord von Hermann Maier knacken. Maier stichelt in einem Interview gegen seinen "Nachfolger".

Marcel Hirscher ist das Maß aller Dinge im Ski-Rennsport. Den Gesamtweltcup konnte der Ausnahme-Sportler bereits zum sechsten Mal in Folge gewinnen. Auch in der aktuellen Saison kann ihm niemand das Wasser reichen. Hirscher gewann zuletzt fünf Slaloms in Serie. Bei den letzten zwölf Saison-Rennen stand er bereits zum achten Mal auf dem Siegertreppchen.

Seitenhieb gegen Hirscher

Hirscher vs Maier! Nun wird diskutiert: Wer ist der bessere? Der “Herminator” hält nichts von Vergleichen. “Blödsinn! Jeder hat seine Zeit.”

In der aktuellen “Sport Bild” sorgt er aber für eine Spitze in Richtung Hirscher: “Zu einer perfekten Karriere gehört ein Abfahrtssieg”, stellt er klar. “Wenn man in Kitz gewinnt, sollte man auch Olympiasieger werden.