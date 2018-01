Hermann Maier gratuliert Marcel Hirscher zum 54. Weltcup-Sieg

Schladming/Flachau. Mit seinem Triumph im Schladming-Nachtslalom hat Skistar Marcel Hirscher die Hermann-Maier-Rekordmarke von 54 Weltcupsiegen eingestellt. Das nahm der Nagano-Doppelolympiasieger am Dienstagabend zum Anlass, Glückwünsche auszusprechen.

Motorrad-Unfall bremste Maier

Weiters hieß es in der von Maiers Management veröffentlichten Aussendung: “Eine beeindruckende Marke, bei der ich allerdings immer überzeugt war, dass es sich nur um eine Zwischenstation handelt – auch aufgrund der Tatsache, dass mein Tatendrang seinerzeit nach nur vier Weltcup-Saisonen und knapp mehr als 40 Siegen an einem Sommertag abrupt gebremst worden ist.” Maier spielte damit auf seinen Motorrad-Unfall am 24. August 2001 an.