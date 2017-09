Hermann Glettler als neuer Innsbrucker Diözesanbischof

Hermann Glettler aus Diözese Graz-Seckau ist der Favorit - © APA

Der Bischofsvikar der Diözese Graz-Seckau, Hermann Glettler, soll neuer Innsbrucker Diözesanbischof werden. Dies berichtete die “Tiroler Tageszeitung” in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf “Kreise in Rom”. In der Diözese Innsbruck wollte man dies gegenüber der APA vorerst nicht bestätigen. Man sei “überrascht” über diese Meldung, sagte eine Sprecherin.