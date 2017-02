Herkunft von Eiern in Fertigprodukten oft unklar

Greenpeace kritisiert fehlende Kennzeichnung - © APA

Die Herkunft von in Fertigprodukten verwendeten Eiern sei mitunter unklar, kritisiert Greenpeace unter Berufung auf einen am Donnerstag veröffentlichten Marktcheck. Ursache sei vor allem die fehlende Kennzeichnung. In zehn von rund 200 getesteten Fertigprodukten konnte keine eindeutige Herkunft der verarbeiteten Eier nachgewiesen werden, berichtete die Umweltschutzorganisation.