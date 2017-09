Herbstlicher Dorfmarkt im sonnigen Klaus

Klaus Bei Kaiserwetter strömten Alt und Jung in die Winzergemeinde. Markttreiben unter freiem Himmel erwies sich als wahrer Publikumsmagnet. Dabei wurde den Besuchern aller Altersschichten viel geboten. Während sich die Kinder beim Kürbisschnitzen, Zielspritzen oder Klettern und vielem anderen vergnügten, zog es die älteren Besucher zu den zahlreichen Marktständen.

Beim Stand des Obst- und Gartenbauverein konnte frisch gepresster Most von drei verschiedenen Apfelsorten probiert werden. Walter Griß und Tobias Sandholzer führen vor wie schnell aus Äpfeln Most werden kann. „Diese einfache Presse kann von allen Mitgliedern ausgeliehen werden und so kann jeder der drei oder vier Apfelbäume im Garten hat seinen eigenen Saft pressen“, erklärt Bernhard Grimm.

Marius Krampl und Laura Pfitscher von der katholischen Jugend stellen sich in den Dienst der guten Sache und verkaufen Schokopralinen und Bio-Fruchtgummitierchen zugunsten der Jugendaktion FAIRändern

„Damit hilfst Du mit, das Leben vieler Kinder und Jugendlicher in Afrika, Lateinamerika und Asien massiv zu FAIRändern und ihnen bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen: ein sicheres Zuhause, Schutz und Aufklärung gegen Gewalt und Menschenhandel“, so Pfitscher. LOA