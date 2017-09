“Herbstgold-Festival” startet am Mittwoch in Eisenstadt

Klassische Konzerte im Schloss Esterhazy - © APA

Das erste “Herbstgold-Festival” in Eisenstadt wird am Mittwoch mit einem Konzert der Haydn Philharmonie eröffnet. Von 6. bis 16. September stehen im Schloss Esterhazy klassische Konzerte, Jazz sowie Balkan- und Roma-Sounds auf dem Programm. Am 9. und 10. September lädt das Kulinarikfestival “Pan O´Gusto” in der Orangerie im Schlosspark zu einer Entdeckungsreise für den Gaumen.