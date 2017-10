Herbstfest mit viel Herz

Frastanz Auf dem Herbstfest des Kneipp-Aktiv-Clubs Frastanz wurden wieder einmal alle Lose verkauft und der Reinerlös kommt der „Stunde des Herzens“ zugute. Über die dringend benötigte Hilfe freuen sich zwei schwerstbehinderte Kinder aus Ludesch und Ragall, denen mit speziellen Therapien und Reha-Einrichtungen aktiv geholfen wird.

Tombola mit tollen Preisen

Gefreut haben sich selbstverständlich auch die Gewinner der hochwertigen Preise auf der beliebten Tombola, bei der jedes Los gewinnt. Dazu zählten Geschenkskörbe vom Martinshof sowie als Hauptpreise Sommerdecken und Polster von Samina, ein von den E-Werken gesponserter Fernseher sowie die beliebten Hotelgutscheine, welche heuer zum Urlaub im Ötztal, in Kärnten und im bayerischen Wald einladen. Natürlich waren auch wertvolle Ledertaschen vom Weltladen und besondere Schmuckstücke dabei. Norbert Hauser vom Weltladen Frastanz moderierte die bunte Tombola und Waltraud Hauser überreichte als Obfrau vom Kneipp-Aktiv-Club die Preise.

Buntes Rahmenprogramm

Flauschige Mützen und Schals, die am Stand des Kneip Aktiv Clubs feilgeboten wurden, passten zum Programm des Herbstfestes, das ganz auf die kalte Jahreszeit einstimmte: So informierte Angelika Steiner, wie man mit der Kraft der Heilkräuter wie Salbei und Brennesel durch den Winter kommt. Die Autorin Carmen Franceschini machte in ihren Herzerzählungen Mut, sich von schweren Gedanken zu befreien und endgültig heiter wurde es mit den Sketchen von Silvana Marte-Bastiani von der „Fraschtner Bühne“.

Bei Sabine Weber konnten Kinder bunte Ketten basteln. Am Stand des Vereins „Gemeinsam für Kinder der Welt“ aus Rungeletsch lockten bei Sylvia Tiefenthaler selbst gemachte Kerzen, Badeperlen und Badesalz. Der Reinerlös kommt einem Waisenhaus in Nepal zugute. he