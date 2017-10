Herbst-Abschlussübung der Röthner Feuerwehr

Röthis Aktuell sorgen in Röthis rund 50 Feuerwehrmänner, und auch Frauen für die Sicherheit in der Bevölkerung. Während des ganzen Jahres finden laufend Weiterbildungen und Proben statt – ein Highlight ist dabei aber sicher stets die große Herbst-Abschlussübung.

Leistungskraft und Professionalität

Ein Brandausbruch im Bereich der Gebäudelüftung im Keller der Volksschule in Röthis war dabei die Übungsannahme. Nach der „stillen“ Alarmierung der Einsatzkräfte über die Pager, erfolgte an diesem Tag auch eine Alarmierung über die Sirene im Dorf. Innerhalb kürzester Zeit waren dann auch bereits die ersten Einsatzfahrzeuge vor Ort und die zahlreichen interessierten Besucher verfolgten das Geschehen hautnah. Professionell wurden die Schläuche ausgelegt und in der Aula der Schule konnten die Zuseher vor Ort das Geschehen im Keller der Schule mittels einer Wärmebildkamera mitverfolgen. Ein weiterer Rettungstrupp kümmerte sich gleichzeitig um eine im Obergeschoss eingeschlossene Klasse. Diese wurde mittels Leiter geborgen und in Sicherheit gebracht. Das Brand- und Rauchproblem war dann schnell bekämpft und die Zuseher und die Verantwortlichen zeigten sich beeindruckt über die Leistungskraft und die Professionalität mit der diese Übung durchgeführt wurde. MIMA