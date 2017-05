Herbert Fritsch mit Theaterpreis Berlin ausgezeichnet

Fritsch war lange Schauspieler bei Volksbühnen-Intendant Frank Castorf und gilt als einer der innovativsten Regisseure des deutschen Theaters. “Im Zentrum seiner Regiekunst stehen der von ihm gestaltete Raum und die Körper seiner Spieler und Spielerinnen – in ihrer komischen bis grotesken Überzeichnung, in ihrem Verhältnis zum Bühnenbild, aber auch in ihren physischen Besonderheiten und Formalisierungen durch die Kostüme und Masken von Victoria Behr”, erklärte die Jury.

Fritsch selbst sagte einmal: “Bei mir dürfen die Schauspieler all das machen, was ihnen schon auf der Schauspielschule verboten wurde.” Die Laudatio auf Fritsch hielt der scheidende Volksbühnen-Intendant Castorf. Volksbühnen- und Fritsch-Schauspieler wie Corinna Harfouch, Sebastian Blomberg, Christine Urspruch und Josef Ostendorf gratulierten dem Preisträger mit kleinen Show-Einlagen.

(APA/dpa)