Herbert Batliner in Salzburg mit Festspielnadel geehrt

Herbert Batliner mit Ehefrau Rita in Salzburg - © APA

Herbert Batliner ist heute, Freitag, von den Salzburger Festspielen mit der Festspielnadel mit Rubinen und Diamanten ausgezeichnet worden. Batliner zähle “seit Jahrzehnten zu jener raren, für die Kunst gerade in Zeiten öffentlicher Sparbudgets so überlebensnotwendigen Spezies privater Kunstförderer”, erklärte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler in einer Aussendung.