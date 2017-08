Herausforderung „Gamp-Bike“

So gut, wie nach Bewältigung des Gamp-Bike-Mountainbike-Rennens schmeckt der Käse wohl nirgends: Jeder Teilnehmer wird nämlich mit einem Stück Käse von der Alpe Gamp sowie einem Finisher-T-Shirt belohnt, für die drei schnellsten Hobbyfahrer gibt es zusätzlich 150, 100, beziehungsweise 70 Preisgeld. Bei einer Sonderverlosung winkt zudem ein Mountainbike.

Gleich anmelden …

Die ganz eifrigen haben sich übrigens schon auf www.gampbike.at angemeldet, bis zum Nennungsschluss am Donnerstag, 7. September, werden wohl noch zahlreiche rennbegeisterte Mountainbiker dazukommen: Bei diesem Rennen, das heuer am Sonntag, 10. September, stattfindet, gilt es die Strecke von Nenzing-Beschling auf die Alpe Gamp schnellstmöglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Zehn Kilometer Streckenlänge, tausend Höhenmeter, 50 Prozent Asphalt- und 50 Prozent Naturstraße sind dabei zu bewältigen – Veranstalter ist einmal mehr das Team vom Laufclub Beschling. Hobbybiker sind dabei ebenso willkommen, wie Lizenzfahrer, die in einer eigenen Klasse gewertet werden. Beim Rennen besteht Helmpflicht. Anmeldungen sowohl über die Homepage des Laufclub Beschling, aber auch per E-Mail möglich (info@gampbike.at, www.gampbike.at) möglich.