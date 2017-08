Henriques verbesserte bei WM Weltrekord über 50 km Gehen

Triumph der Portugiesin - © APA (AFP)

Ines Henriques ist die erste Weltmeisterin über 50 km Gehen. Die Portugiesin verbesserte am Sonntag in London auf der zwei Kilometer langen Schleife zwischen Buckingham Palace und Triumphbogen im erstmals in Rahmen einer Leichtathletik-WM ausgetragenen Langdistanzrennen den von ihr gehaltenen Weltrekord auf 4:05:56 Stunden.