Ein Mann, 800 Lämmchen - Das Osterfest kann kommen

In der Bäckerei Fink in Hörbranz wird noch Wert auf Handwerk gelegt. Helmut ist der Mann für das Lamm: Seit 20 Jahren produziert der Bäcker über 800 Osterlämmer in der Zeit vor und während der Karwoche. VOL.AT war dabei, als der Teig zum Lämmchen wurde.

Was wäre Ostern ohne das gezuckerte Lämmchen mit Glocke? In vielen Haushalten kommt das traditionelle Osterlamm zum Osterfest auf den Tisch. Für den Festtagsklassiker braucht man eine spezielle Backform, dafür ist der Rührteig eine leichte Sache. Helmut kennt jeden Handgriff und zeigt uns im Video, wie ein Osterlämmchen entsteht.

Mit unserem Rezept wird auch Ihr Osterfest ein Gaumenschmaus.

Zutaten: 2 Eier, getrennt

120 g Butter

110 g Puderzucker

1 Pkg. Vanillezucker

1 Prise Salz 100 g Mehl, griffiges

60 g Mandeln, gerieben oder gemahlen

½ Teelöffel Backpulver

Butter und Semmelbrösel für die Form

Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung