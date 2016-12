Ein 30 Jahre alter polnischer Skifahrer hat am Freitag am Mölltaler Gletscher in Kärnten eine 43-jährige Sportlerin aus Niederösterreich niedergefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Laut Polizei wurde der Unfall von der Helmkamera der Tochter des Opfers mitgefilmt. Durch die Aufnahmen wurde der Fahrerflüchtige doch noch geschnappt.

Der Pole war mit auffälliger Skibekleidung unterwegs. Mitarbeiter des Skigebiets erkannten ihn unter rund 3.000 Wintersportlern wieder. Der Mann wurde daraufhin befragt und ist geständig. Die 43-Jährige hatte sich bei dem Unfall nicht allzu schwer verletzt. Eine Bergung war nicht notwendig, sie konnte selbst ins Krankenhaus fahren. (APA)