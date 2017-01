Heller: “Potenzial von Flüchtlingen nützen”

Andre Heller sprach bei internationaler Bürgermeisterkonferenz in Wien - © APA

Aus dem Potenzial von Flüchtlingen ergeben sich große Möglichkeiten. Diese Ansicht hat Andre Heller am Montag in den Mittelpunkt der Eröffnung der dritten internationalen Bürgermeisterkonferenz “Now” in Wien gestellt. Bis Dienstag werden Experten, NGOs, Flüchtlinge und die Zivilgesellschaft über die Herausforderungen und Probleme der Fluchtbewegungen sprechen.