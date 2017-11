Heller "bringt den Frieden" in die Swarovski-Wunderkammern

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens warten mit einer Neugestaltung von vier Wunderkammern auf. Und diese brachten auch den Schöpfer des Tiroler Tourismusmagneten zurück ins Swarovski-Reich: Andre Heller. Der Universalkünstler stellte "seine Kammer" unter das Thema "Frieden" und setzte dabei auf lebensgroße Hologramme von "Heroes of Peace" wie Nelson Mandela oder Martin Luther King.

Auch Mahatma Gandhi, Albert Einstein, John Lennon und Yoko Ono befinden sich unter den Dargebotenen. Neben Heller setzten auch der indische Designer Manish Arora, der israelische Künstler Arik Levy und der mexikanische Stararchitekt Fernando Romero je eine der insgesamt 16 Wunderkammern im Kopf des “Riesen” neu in Szene. Mit Titeln wie “Ready to Love”, “EmotionalFormation” und “El Sol” sollen die Augen der Besucher Swarovski-gemäß zum Funkeln gebracht werden. Jeder Künstler habe Kristall auf seine ganz eigene Art und Weise interpretiert.

“Der Weltfrieden ist heute so gefährdet wie noch nie seit 1945”, zeichnete Heller bei einer Pressekonferenz in den Kristallwelten ein düsteres Bild. Es sei “verrückt wo überall Krieg herrscht, hunderte Kleinkriege”, so der Wiener. Auf die Frage, wer denn die Friedenshelden von heute seien, meinte Heller: “Die Friedenshelden von heute sind Leute, die Flüchtlingen helfen, nicht am Strand zu krepieren. Es sind nicht mehr die Politiker, sondern wenn Sie wollen die griechischen Bauern oder die italienischen Fischer”. Auch Papst Franziskus, den er im Vatikan besuchte, sei ein Friedensheld. Insgesamt gebe es heutzutage “mehr engagierte Bürger als früher”, sagte der 70-Jährige.