Hella DSV im Flohmarktfieber

Der Haselstauder Fußballverein lädt wieder zum großen Flohmarkt.

Der legendäre Hella-Flohmarkt bietet Sammlern wieder alles was das Herz begehrt. Ganz im Zeichen von „Kindern und sozialem Engagement“ räumen die Kicker kurzerhand ihre Kabinen und stellen diese gerne den engagierten Verkäufern zur Verfügung. In einem extra großen Zelt werden zudem besondere Raritäten angeboten. „Die Besucher dürfen sich auch 2017 auf ein tolles Sortiment freuen“, erklärt Hella-Präsident Herbert Lenz. Wer in der Fundgrube fleißig einkauft unterstützt unter anderem den Fußballnachwuchs. Der gesamte Erlös kommt auch heuer der DSV-Jugend und dem Sozialkreis Haselstauden zu Gute. Einer erfolgreichen Schnäppchenjagd steht also nichts im Wege!