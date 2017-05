Heli-Unfall in Tirol: Ursache vermutlich Flugfehler

Pilot ist einvernommen worden - © APA

Der Zwischenfall mit einem Hubschrauber am Donnerstag nach einer Flugshow zum Sommeropening der “Highline 179” bei Reutte in Tirol dürfte auf einen Flugfehler des Piloten zurückzuführen sein. Dies meinte eine Sprecherin der Polizei am Freitag auf APA-Anfrage. Die Rotorblätter des Helikopters hatte bei der Landung am Flugplatz Höfen ein Gebäude touchiert.