“Helft uns hoch”: Das Crowdfunding-Projekt der Hard Bulls

Mittlerweile hat der Baseballverein aus Hard sechs Nachwuchsmannschaften. Das entspricht knapp 70 Kindern, die von den derzeitig sieben Nachwuchstrainern dreimal die Woche trainiert werden. Da der Hype um diese Sportart erst begonnen hat, wie alle Baseballvereine in Vorarlberg bemerken, steigt die Zahl der Nachwuchsspieler rasant.

Finanzierung durch Crowdfunding

Hard Bulls © Hard Bulls

Bisher wurden die Nachwuchteams von ehrenamtlichen Coaches betreut. Dies sind aber großteils Spieler der 1. Mannschaft. Bei Spielen am Wochenende wurde deshalb oft auf Eltern als Betreuer zurückgegriffen. Die Hard Bulls brauchen jedoch einen fixen Coach, der sich ausschließlich um die Betreuung des Nachwuchses kümmert. Dafür benötigt der Verein noch 6.000 Euro. Deshalb haben sie das Crowdfunding-Projekt “Helft uns hoch” gestartet.

Vollzeitjob

Facebook © Facebook

Der Obamnn des Vereins, Andreas Rudigier, weiß, dass ein Nachwuchstrainer sehr viel Zeit und Engagement mitbringen muss. Das sieht man am Beispiel von Marcel Winder, einer der derzeitigen Nachwuchstrainer. Neben seinem eigenen Training, trainiert er zusätzlich dreimal die Woche die Nachwuchsmannschaften. Zudem finden am Wochenende oftmals Wettkämpfe statt, die sich über den ganzen Tag hinziehen. Deshalb ist es dem Verein ein großes Anliegen, so schnell wie möglich einen neuen Trainer zu verpflichten.

Sie möchten die Hard Bulls unterstützen?

Bei einem Crowdfunding-Projekt kann jeder der möchte mithelfen. Wenn also auch Sie den Hard Bulls unter die Arme greifen wollen, können Sie die Harder auf Miteinander.Für Vorarlberg unterstützen.