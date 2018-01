Helferlein in der Schnupfenzeit

Von Zink-Tabletten bis Kirschkernkissen – jeder geht mit Erkältungen anders um. WANN & WO hat sich im Ländle umgehört.

Vor einer Erkältung ist wohl niemand gefeit. Ein Virus ist schnell aufgeschnappt und schon geht es los: Ein erstes Kratzen im Hals, eine verstopfte Nase und Müdigkeit treten oft als erste Symptome auf. Nicht panisch werden, ein Schnupfen läuft, im Gegensatz zu einer ausgewachsenen Grippe, meist harmlos ab und ist in den meisten Fällen nach einigen Tagen überstanden.

Die Erkältung (auch grippaler Infekt genannt) ist eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Sie geht oft mit eher leichten Beschwerden einher. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem grippalen Infekt und einer Grippe (Influenza): Dies sind zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen. Eine Erkältung kann durch unterschiedliche Viren entstehen und ist deutlich harmloser als die echte Grippe. Sie kündigt sich meist durch Kratzen oder Schmerzen im Hals an und entwickelt sich dann langsam über mehrere Tage weiter, wobei nur die oberen Atemwege infiziert sind.

„Zur Erkältungsvorbeugung helfen Zink-Tabletten, in der Schnupfenzeit auch hochdosiert, ganz gut. Fragen dazu beantworten gerne der Hausarzt oder Apotheker“, erzählt die 28-jährige Mag. pharm. Stefanie Dezorzi aus der Wolfurter Hofsteig­apotheke. „Auch zusätzliche Vitamine können unterstützen. Wenn dann der Schnupfen schon da ist, kann man auf abschwellende Nasensprays zur Linderung, entzündungshemmende und fiebersenkende Präparate sowie Halspastillen oder Lutschtabletten gegen Halsschmerzen zurückgreifen. Ob Hals, Nase oder Ohr – für jedes Symptom gibt es spezielle Präparate.“

Viel Schlaf, frische Luft, Stress vermeiden

Wer nicht gleich in die Apotheke möchte, kann der lästigen Erkältung auch mit natürlichen Helferchen entgegenwirken. Viel trinken, am besten Tee, ist ein weit verbreiteter Rat. Etwas Ingwer in den Tee oder ins heiße Wasser schmeckt nicht nur gut, sondern beinhaltet auch entzündungshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften. Ebenfalls wichtig, sowohl zur Vorbeugung, als auch gegen eine bereits entstandene Erkältung: Stress vermindern oder, wenn möglich, ganz vermeiden!