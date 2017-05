Helfer befreiten 1.800 Menschen nach Erdrutsch in Indien

Betroffen war der Bundesstaat Uttarakhand - © APA (AFP)

Nach einem Erdrutsch in Indien haben Helfer am Sonntag Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht. Der Erdrutsch im nordindischen Uttarakhand hatte die Zufahrtsstraße zu einem wichtigen Hindu-Tempel auf etwa 75 Metern blockiert. Etwa 1.800 Menschen, unter ihnen viele Pilger, saßen fest.