Helene Mira ist Meisterin bei den Schachsenioren

Lustenau/Bregenz. Mit Helene Mira vom Schachklub Bregenz gewann erstmals eine Frau die Vorarlberger Landesmeisterschaft im Seniorenschach, die im Vereinslokal des Schachklubs Lustenau ausgetragen wurde.

40 Teilnehmer aus zwölf Vereinen kämpften um den Titel des Vorarlberger Senioren-Schachmeisters und um den Pokal für die beste Vereinsmannschaft. Teilnahmeberechtigt waren Herren über 60 und Frauen über 55 Jahren. Gespielt wurde nach Schweizer System, wobei die Begegnungen nach jeder Runde per Computer ausgelost wurden. Helene Mira setzte sich mit 8½ Punkten aus neun Partien klar vor Mag. Dietmar Heinritz aus Lochau, der es auf 7 Punkte brachte, und Rasim Hasovic vom Schachklub Hörbranz (6½ Punkte) durch. Die Bregenzerin spielt in der Frauenbundesliga übrigens für den ASVÖ Pamhagen und trug mit fünf Siegen in fünf Begegnungen wesentlich zum 2. Platz ihres Klubs in der Schlusstabelle bei.