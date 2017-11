Helene Fischer ohne Unterwäsche bei der Bambi-Verleihung?

Bei der Bambi-Verleihung am gestrigen Abend zogen die weiblichen deutschen Stars mit ihren aufregenden Kleidern alle Blicke auf sich.

Ganz schön heiß ging es bei der Bambi-Verleihung gestern Abend in Berlin zu. Trotz winterlicher Temperaturen erschien Supermodel Claudia Schiffer (47) in einem superengen und sehr freizügigem Kleid auf dem roten Teppich. Damit zog die schöne Blondine alle Blicke auf sich und nahm am Ende des Abends sogar noch eine der begehrten Bambi-Trophäen mit nach Hause. Schiffer wurde in der Kategorie “Fashion” ausgezeichnet. “Mit dem Bambi erfüllt sich definitiv ein Traum”, sagte sie.

Helene Fischer unten ohne?

Doch nicht nur das Supermodel kam supersexy zur begehrten Verleihung, sondern auch Helene Fischer präsentierte sich freizügig und mit einem mega Beinschlitz auf dem Teppich. Bei diesem Beinschlitz kam bei dem ein oder anderen die Frage auf, ob die Sängerin unter dem Kleid überhaupt Unterwäsche trug.

Fischer eröffnete in einem ultraknappen Glitzerbody die Show und wurde in der Kategorie “Musik national” mit einem Bambi ausgezeichnet. An ihren Freund Florian Silbereisen gewandt, sagte die Sängerin: “Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt. Für deine Liebe danke ich dir und dafür, dass du mein Zuhause bist.”

Das sind die Gewinner der Bambi-Verleihung

Die Tops und Flops der Verleihung