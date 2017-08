Helden auf zwei Rädern

Dornbirn. Aktuell wird beim RV Dornbirn besonders intensiv trainiert. Grund: Einer der sportlichen Höhepunkte im „Mountainbike-Jahr“ steht in Kürze für die jungen Sportler an – das Zanzenberg-Rennen. Deshalb wird beim Training noch einmal „ein Zahn zugelegt!“ Die Kinder und Jugendlichen fahren über Wurzeln, hüpfen mit ihrem Bike, zeigen spektakuläre Bremsmanöver und ganz wichtig – das alles mit großer Begeisterung und viel Lachen. „Schließlich soll auch der Spaß bei uns nicht zu kurz kommen“, erklärt Paula Hämmerle, die die jüngsten Mitglieder beim Verein trainiert und selbst bis vor kurzem noch MTB Rennen gefahren ist. Nach ihrer aktiven Wettkampfkarriere ist sie nun Trainerin beim RHC und für die „kleinen Biker“ ein großes Vorbild.

Professionelles Training

Knapp 70 Kinder und Jugendliche trainieren aktuell beim RV Dornbirn Sparte Mountainbike. Die Jüngsten sind gerade einmal sechs Jahre alt – die 18-jährigen dürfen sich bereits zu den „Oldies“ zählen. Auch eine „Fit und Fun-Gruppe“ zählt zum Verein. Bei dieser können alle Junggebliebenen ihre Fitness und das technische Können auf dem Bike weiterentwickeln.

Apropos technisches Können. In den Trainings werden technische Elemente des MTB Sports wie Hindernisse überwinden, Kurventechnik, Bremstechnik, Schalten, Spitzkehren fahren, Springen mit dem Bike etc. geübt, Spiele mit dem Bike durchgeführt und natürlich die Physis verbessert. „Das gesamte Training von den 6-jährigen bis zu den 18-jährigen verändert sich inhaltlich, im Umfang und den Trainingsformen natürlich mit zunehmendem Können der Jugendlichen als auch durch die Ansprüche der MTB Rennen“, erklärt Trainer Martin Salzmann, der seit diesem Frühjahr auch Obmann beim Verein ist. So umfasst z.B. ein Training für einen U17-Fahrer Biketechniktraining, Grundlagentraining, Intervalltraining, Krafttraining, Beweglichkeit, allgemeine Athletik und Stretching.

Aushängeschilder und sportliche Höhepunkte

Der erfolgreichste Sprössling im Verein ist derzeit Daniel Geismayr, der sich u.a. bei der MTB-Marathon WM 2017 den dritten Rang sicherte, österreichischer Meister im MTB Marathon ist und in Weltspitze des Marathonsports mitmischt. Neben der österreichischen Meisterschaft, Jugendeuropameisterschaften und zahlreichen internationalen Rennen an denen sich die Dornbirner beteiligen, zählt für die Sportler natürlich jedes Jahr das heimische Zanzenberg-Rennen zu den absoluten Highlights. „Nächstes Jahr findet sogar die Österreichische Meisterschaft am Zanzenberg statt. Das ist eine besondere Ehre für uns und eine tolle Gelegenheit auf den Sport aufmerksam zu machen“, so Salzmann. Jetzt aber freuen sich die RV´ler zuerst einmal auf ihr 19. Zanzenberg-Bike-Rennen bei dem die Dornbirner Biker wieder glänzen möchten – und ganz sicher auch werden, angesichts der intensiven und fleißigen Trainingsvorbereitungen.

Veranstaltungshinweis:

19. Zanzenberg-Bike-Rennen

Samstag, 2. September 2017

ca. 200 Starter

Rennen im Rahmen des Austria Youngstercup, des Alpencup, MTB XCO Landesmeisterschaft Vlbg,

Beginn: U7, 10.30 Uhr

Der RV Mountainbike in Zahlen

70 Kinder und Jugendliche

6 Trainingsgruppen mit insgesamt 12 Trainern und Trainerinnen

3 Trainingstreffpunkte

Obmann Martin Salzmann