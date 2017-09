“Held, der die Welt rettete” 77-jährig gestorben

Petrows einsame Entscheidung wurde erst nach dem Untergang der Sowjetunion mit zehnjähriger Verspätung von der Wochenzeitschrift “Sowerschenno Sekretno” (“Höchste Geheimstufe”) publik gemacht. Als die Zeitschrift “Kommersant Wlast” die Geschichte 1998 nochmals aufgriff, sorgte sie im Westen für Furore. 2013 wurde Petrow in der Semperoper mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet. Da wurde er schon längst als “Held, der die Welt rettete” gefeiert.

Petrow hat “lediglich seine Arbeit gemacht”

Wie Petrows Sohn Dmitri sagte, starb Petrow bereits am 19. Mai in seiner Wohnung in Frijasino, 20 Kilometer nordöstlich von Moskau. Sein Vater habe die damalige Entscheidung auch zu Hause verheimlicht, sagte Dmitri Petrow. “Er kam völlig erschöpft nach Hause, hat uns aber nichts erzählt.” Einige Monate später wurde Stanislaw Petrow in der Sowjetunion ohne nähere Begründung für “Verdienste um das Vaterland in den Streitkräften” ausgezeichnet.

Für die nachträgliche Verehrung im Ausland zeigte der ehemalige Sowjet-Offizier kein sonderliches Verständnis. Nach den Schilderungen seines Sohnes blieb er bei der Überzeugung, er habe “lediglich seine Arbeit gut gemacht”.

Petrow erkannte den Fehlalarm

Der Fehlalarm von 1983 kam nach den Untersuchungen sowjetischer Spezialisten zustande, weil Reflexionen von Sonnenstrahlen in Wolken von den Frühwarnsystemen als Energieentladungen beim Raketenstart eingestuft worden waren. Petrow selbst glaubte an einen Fehlalarm, weil nach seiner Einschätzung nicht nur fünf Raketen an einem US-Angriff beteiligt gewesen wären, sondern hundert. “Ich wollte nicht schuld sein am Dritten Weltkrieg”, sagte er.

(APA/ag.)