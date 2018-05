Hektische Suche nach Premier in Italien

In Italien setzen die rechte Lega und die populistische Fünf Sterne-Bewegung am Sonntag ihre Verhandlungen zur Regierungsbildung fort. Über das Regierungsprogramm sei eine Einigung getroffen worden, die Suche nach einem Premierminister sei noch im Gange. Der neue Ministerpräsident soll weder der Lega noch der Fünf Sterne-Bewegung angehören.

Die populistische Sterne-Gruppierung beansprucht jedenfalls das Wirtschaftsministerium, berichteten italienische Medien am Sonntag. Lega-Chef Matteo Salvini würde gern das Innenministerium übernehmen. Die Staranwältin Giulia Bongiorno, die in den Lega-Reihen zur Senatorin gewählt wurde, könnte zur Justizministerin aufrücken.

Sollte die neue Regierung zustande kommen, ist es fraglich, wie lang sie halten wird. Die bisher regierende Demokratische Partei (PD), die als Wahlverliererin aus den Parlamentswahlen am 4. März hervorgegangen war, kündigte “schärfste Opposition” zur populistischen Regierung an. Auch die konservative Forza Italia könnte nach der Rehabilitierung ihres Chefs Silvio Berlusconi Interesse haben, das Kabinett aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung zu stürzen, um so rasch wie möglich zu Neuwahlen unter der Führung des Medienzaren zu gelangen. Die Forza Italia-Fraktionschefin Maria Stella Gelmini erklärte, dass ihre Partei einer populistischen Regierung nicht das Vertrauen im Parlament aussprechen werde.