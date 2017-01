Hektische Gespräche in EU-Parlamentsfraktionen vor Wahl

Es kanididieren u.a. Guy Verhofstadt und Gianni Pittella - © APA (AFP)

Hektische Gespräche in und zwischen Fraktionen hat es Montag am späten Nachmittag im EU-Parlament in Straßburg über die bevorstehende Wahl des neuen Parlamentspräsidenten gegeben. In Parlamentskreisen hieß es, die Chancen für die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, Antonio Tajani von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Gianni Pittella von den Sozialdemokraten stünden nicht überragend gut.