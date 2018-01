Heizöl in Dornbirner Ach sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Aus noch unbekannter Ursache gelangen größere Mengen an Heizöl in die Dornbirner Ach. Bei Hard wurden nun Ölsperren angelegt, nun beobachtet man die Lage.

Heute Morgen gegen 08.00 Uhr wurde im Zuge von Bau- und Abrissarbeiten in Hohenems eine Ölleitung zu einem Öltank beschädigt. Dadurch liefen ca. 800 Liter Heizöl aus. In weiterer Folge floss eine derzeit nicht bekannte Menge an Öl über einen Abfluss in den angrenzenden Koblacher-Kanal. Die alarmierte Feuerwehr errichtete Ölsperren und setzte Ölbindemittel ein. Ein großer Teil des Heizöles sammelte sich im Baustellenbereich, wo es abgepumpt wurde.