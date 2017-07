Der Mann ging am Morgen zur Arbeit. Als er gegen 18:30 Uhr in seine Wohnung zurückkam, bemerkte er bereits im Hausgang und dann vor allem im Schlafzimmer starken Rauch. Sofort verständigte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte drangen mit Atemschutz ins Schlafzimmer vor und konnten dort das Feuer am Fußende des Bettes rasch löschen. Die Feuerwehr Ludesch war mit 30 Mann im Einsatz.