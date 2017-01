Heißluftballon musste in Stadt Salzburg notlanden

Da staunten die Bewohner nicht schlecht - © APA (Wenzl)

Ein mit mehreren Personen besetzter Heißluftballon hat am Samstag in der Stadt Salzburg, mitten in bebautem Gebiet, notlanden müssen. Verletzt wurde niemand. Der Crew dürfte das Gas ausgegangen sein, sagte eine Augenzeugin. Der Ballon kam aus Richtung Schladming, über Salzburg verlor er dann immer mehr an Höhe.