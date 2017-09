Heißes Gerücht! Geht Koller zu Rapid?

Sowohl “OE24.at”, als auch die “Kronen Zeitung” berichten von einem Deal zwischen Rapid-Sportchef Fredy Bickel und seinem Landsmann Koller. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei den Grashoppers Zürich. Bereits als Koller die Qualifikation für die WM in Brasilien verpasste, wollte ihn Bickel zu den Young Boys nach Bern locken. Koller verlängerte stattdessen seinen Vertrag beim ÖFB. Nun steht er hier vor dem Aus.

ÖFB-Teamchefs mit meisten Länderspielen, erfolgreichste Teamchefs, Entwicklung der Weltranglistenposition unter Koller. © ÖFB-Teamchefs mit meisten Länderspielen, erfolgreichste Teamchefs, Entwicklung der Weltranglistenposition unter Koller.

Gespräche in den nächsten Tagen

Die Verantwortlichen beim ÖFB und auch Koller selbst versuchen Wind aus den Segeln zu nehmen und kündigen Gespräche im Laufe der nächsten Tage an. ÖFB-Rekordtorschütze Toni Polster glaubt jedoch an eine Rückkehr von Koller in den Club-Fußball: “Das Gerücht mit Rapid habe ich auch schon gehört.” Und Rapid-Coach Goran Djuricin hat nach seiner Spuck-Affäre viel an Kredit verspielt.

Koller lebt gern in Wien, könnte sich das Angebot überlegen. Bleibt die Frage, wie sich Rapid die Dienste Kollers leisten will. Als Teamchef verdient er kolportierte 1,5 Millionen Euro (Quelle: Finance Football) im Jahr, da wird er keine Abstriche machen wollen.

(red)