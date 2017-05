HeiÃŸer Einsatz bei Radsportklassiker

Am vergangenen Samstag übernahmen die „Pedalritter“ die Landesstraße von Wolfurt nach Buch: Grundsätzlich nichts außergewöhnliches, gilt die Strecke in „Biker – Kreisen“ als beliebt und stark frequentiert. Beim Schneiderkopf – Klassiker gehört allerdings die rund sieben Kilometer lange Strecke (Wolfurt – Buch) kurzzeitig ganz dem Radsport. Rund 300 Höhenmeter legten die Teilnehmer des seit 2005 regelmäßig stattfindenden Rennens zurück. Etwas Abkühlung gab es diesmal bestenfalls im Ippachwald, ehe die Anhöhe zum Ziel im Bucher Dorfzentrum nochmals den Akteuren einiges abverlangte. Respekt zollten die Gäste auf der neuen Sonnenterasse allen „Startern“, darunter auch einige „Handbiker“, beim Eintreffen in der Sportarena. Trotz Hitze servierte Mathias Nothegger (Klasse Fun Herren II) einen neuen Rekord.

Mountainbike

Er meisterte das Rennen in 13,33 Minuten und konnte somit die bisherige Bestzeit aus dem Jahr 2013 (Gerd Hagspiel, 13,34) noch unterbieten. Mit 26,31 Minuten war Roland Ruepp bei den Handbikern eine Klasse für sich. Beim internationalen Alpencup tags darauf zeigten die „Mountain – Biker“ ihr Können beim Rundkurs im Dorfzentrum. Nicht nur die Temperaturen legten beim zweiten Rennen der achtteiligen Cupserie noch eines drauf, auch die Sportler zeigten trotz tropischen Verhältnissen hervorragend Leistungen in den einzelnen Wertungsklassen.

Großes Team

Viel geleistet haben aber auch rund 50 Helfer als eingespieltes Team beim zweitägigen Sportevent. „Es war ein heißer Einsatz für alle Beteiligten“, zeigten sich Erich Eberle (Obmann SV Buch) und Mario Schedler (Radcult) vom Radsportwochenende am Berg sehr angetan. Alle Ergebnisse zum Straßenrennen sowie Alpencup unter www.schneiderkopf-klassiker.at. (mst)