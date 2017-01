Heinz Fischer wird Präsident des IWM

Neue Aufgabe für den Alt-Bundespräsidenten - © APA

Heinz Fischer wird Präsident des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM). Der ehemalige Bundespräsident tritt mit Jänner die Nachfolge der Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny an, die eine Gastprofessur an der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur annimmt, teilte das IWM am Freitag mit.