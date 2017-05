Heimspiele des SV Typico Lochau: KM gegen Schlins / 1b gegen Altach 1b

Leider musste man sich im letzten Spiel in Schwarzach beim überlegenen Spitzenreiter der Landesliga mit 3:1 geschlagen geben. Daher ist ein Sieg beim anstehenden Heimspiel gegen den FC Schlins unbedingt notwendig, um mit den beiden „Mitbewerbern“ – Feldkirch und Fußach – im Kampf um den 2. Tabellenplatz und dem damit verbundenen Direktaufstieg in die Vorarlbergliga mithalten zu können.

Erfolgreiche Lochauer Juniors

Wer jedoch einmal die höchst erfolgreichen Nachwuchsspieler des SV Typico Lochau live sehen möchte, der sollte bereits um 14.45 Uhr ins Stadion am Hoferfeld kommen. Da spielt das 1b Team des SV Typico Lochau gegen Altach 1b. Nach sieben Siegen in Folge inklusive dem tollen 5:1 Sieg am letzten Spieltag in Alberschwende hätten sich auch die „Lochauer Juniors“ und ihr Trainer Alfi Bösch eine tolle Zuschauerkulisse verdient.

Unterstützen Sie unsere Mannschaften!

Die Fußballfans können sich jedenfalls auf einen spannenden und attraktiven Fußballnachmittag freuen.