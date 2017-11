Heimspiel gegen Team der Liga im Liveticker ab 17.30 Uhr

Am Sonntag (17.30 Uhr) empfangen die Dornbirn Bulldogs mit den Vienna Capitals den alleinigen Tabellenführer, regierenden Meister und Rekordhalter der Ersten Bank Eishockey Liga. VOL.AT tickert das Spiel live aus dem Messestadion.

Dornbirn wartet nach dem erkämpften Auswärtssieg bei den Moser Medical Graz99ers mit breiter Brust auf die Vienna Capitals, die seit Samstag im Ländle weilen. Aber auch die Wiener fanden am Freitag nach ihrer kleinen Durststrecke zurück zu alter Stärke. „Es war Zeit, dass wir in die Erfolgsspur zurückkehren”, kommentierte Head Coach Serge Aubin den 4:1-Erfolg der Capitals in Innsbruck. Mit zwölf Siegen am Stück legte der regierende Meister den besten Saison-Start in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga hin. Im Anschluss folgten Niederlagen gegen Villach, Zagreb und Salzburg.