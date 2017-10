BU: Attraktiver Fußballsport und beste Stimmung in einem vollen Haus: Besuchen Sie das Heimspiel des SV typico Lochau gegen den FC Koblach im Stadion am Hoferfeld! - © Obexer

Lochau. Beste Stimmung am Hoferfeld! Nach dem 2:1 Derbysieg gegen Hörbranz und dem 3:3 in Bezau empfängt der SV typico Lochau am Samstag, 14. Oktober, den FC Koblach. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Das 1b Team spielt um 13.45 Uhr gegen Röthis 1b.